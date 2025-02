Manchester - Titelverteidiger Real Madrid steht nach einem späten Erfolg im Champions-League-Kracher bei Manchester City vor dem Einzug ins Achtelfinale. Der frühere Dortmunder Jude Bellingham traf in der Nachspielzeit zum verdienten 3:2 (0:1)-Erfolg beim Team von Pep Guardiola. Zwei Treffer von Superstar Erling Haaland waren für City zu wenig. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.