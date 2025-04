Eberl über Sanés Wert

Der 29-Jährige spielt gerade um eine Zukunft in München über den Sommer hinaus. Sein Vertrag läuft aus. "Es freut uns, dass Leroy gerade so gut in Form ist, das brauchen wir, wenn ein Jamal Musiala ausfällt", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem jüngsten 3:1-Ligasieg in Augsburg, bei dem Sané wieder getroffen hatte. "Leroy braucht uns aber nicht in einzelnen Spielen zu zeigen, wie wertvoll er ist", bemerkte Eberl mit Blick auf die Sané-Pläne des Vereins.