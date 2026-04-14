Nur einmal sind die Münchner in einer K.o-Runde nach einem Auswärtssieg im Hinspiel noch ausgeschieden, 2011 im Königsklassen-Achtelfinale gegen Inter Mailand. Nach dem 1:0 in Italien verloren sie daheim mit 2:3. Damals galt noch die Auswärtstorregel, deswegen kam Inter ohne Verlängerung weiter.

Der Real-Mythos und ein historisches 4:0 in München

Trotzdem hat Real Madrid diesen einzigartigen Champions-League-Mythos. Bis heute ist das 0:4 gegen das Real-Team um Cristiano Ronaldo im Halbfinal-Rückspiel 2014 die höchste Heimniederlage der Bayern in Europas Topliga.

Trotzdem gehen die Münchner nach ihrem historischen Torrekord in der Bundesliga laut Goretzka "die brutal schwierige Aufgabe nach dem kleinen Vorteil, den wir uns im Hinspiel verschafft haben", ohne negative Bedenken an.

Ein Remis reicht - aber Kompany möchte gewinnen

Schon ein Unentschieden würde zum Weiterkommen reichen. Aber auf solche minimalistischen Rechenspiele lässt sich Kompany nicht ein. "Meine Gedanken sind unkompliziert. Wir möchten einfach zu Hause gewinnen", sagte er.

Der Belgier kann und wird wohl wieder auf die Startelf von Madrid setzen. Das einzige kleine Fragezeichen steht hinter Nationalspieler Serge Gnabry, der wegen Knieproblemen beim 5:0 gegen St. Pauli pausierte. Am Montag kehrte der Offensivspieler jedoch ins Training zurück. Gnabry dürfte fit sein.

Kommt es so, wird Jamal Musiala in seinem 50. Champions-League-Spiel wieder die Rolle des Edeljokers einnehmen. Der Nationalspieler zeigte auf St. Pauli mit Kopfballtor, Pfostenschuss und Torvorlage die beste Leistung seit seiner schweren Beinverletzung bei der Club-WM im Sommer 2025. "Ich habe gesehen, dass ich einen Schritt nach vorne gemacht habe. Mein Fuß fühlt sich viel besser an als vor einem Monat", sagte Musiala. Auch er ist bereit für Real.