Champions League Bayern vor Achtelfinal-Einzug - Nach Schreckmoment zum 2:1

Glasgow - Mit Torschütze Harry Kane in vorderster Reihe freuten sich die Bayern-Stars vor ihren mitgereisten Fans im stimmungsvollen Celtic Park in Glasgow. Das Ende ihrer Auswärtsmisere in der Champions League und die guten Aussichten auf den Einzug ins Achtelfinale registrierten die Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters zufrieden, aber nicht überschwänglich. Durch das 2:1 (1:0) im Playoff-Hinspiel beim schottischen Meister Celtic Glasgow erspielte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister beim ersten echten Auswärtserfolg in Europa in dieser Saison eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München. Bei einem Weiterkommen in der Königsklassen-Extrarunde wären Anfang März im Achtelfinale Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid der Gegner.