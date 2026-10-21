Champions League Bayern verpassen trotz Kane-Elfer großen Sieg gegen Arsenal

Wichtiger als dieser persönliche Meilenstein sei aber, "dass wir das Spiel gewinnen", sagte Neuer nach der Ankunft im Stadion bei DAZN. Machtlos war der Kapitän beim 0:1, das der für den früh verletzten Bukayo Saka eingewechselte Flügelstürmer Eze nach einem wunderbaren langen Pass von Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard erzielte. Dafür verhinderte Neuer mit einer spektakulären Rettungstat nach einem Kopfball des Brasilianers Bruno Guimaraes kurz nach der Pause einen erneuten Rückstand (48.).

Im Gegenzug hätte Ismael Saibari seinen wuchtigen Auftritt krönen können. Doch der Marokkaner schoss beim Bayern-Konter nach Zuspiel von Serge Gnabry den Ball ans Außennetz. Vor der Pause war es umgekehrt gewesen. Nach einem Abschlag (!) von Kane auf Davies leitete Saibari bei dem Konter den Ball weiter zu Gnabry, der aber nicht platziert und hart genug schoss (21.).

Beste Druckphase nach dem Seitenwechsel

Nach Saibaris verpasster Großchance scheiterte Dayot Upamecano mit einem Kopfball am gut reagierenden Arsenal-Schlussmann David Raya (49.). Doch Kane belohnte die Bayern in ihrer besten Druckphase. Der Engländer traf im zehnten Königsklassen-Spiel nacheinander. Länger war auf Europas größter Bühne im Vereinsfußball einzig Cristiano Ronaldo erfolgreich. Chapeau!

Arsenal stemmte sich gegen die Niederlage in der Münchner Arena. Zunächst konnten sich die Münchner der Druckphase der Gäste aus London erwehren, doch dann schlug es doch im Bayern-Tor ein. Viktor Gyökeres legte für Rice auf, der mit einem Rechtsschuss aus spitzem Winkel Neuer überwand.

Neben dem späten Ausgleichstreffer gab es einen weiteren ärgerlichen Moment für Kompany. Díaz, der gegen RB Leipzig als dreifacher Torschütze ins herausgeragt hatte, musste angeschlagen vom Platz. Er war schon vor der Partie nicht ganz fit gewesen.