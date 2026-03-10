Der Plan von Atalanta-Coach Raffaele Palladino, die Bayern mit einer mutigen Aufstellung mit ungewohnter Viererkette und zwei Stürmern zu überraschen, erwies sich als Eigentor. Kompanys Team entzog sich dem "Vollpressing" der Italiener mit großer Laufbereitschaft, Ballfertigkeit und taktischer Reife. Die Gastgeber kamen - anders als beim 4:1-Heimsieg gegen Dortmund im Playoff-Rückspiel - nie auf Touren. Die Bayern dominierten sie total. Und das ohne zwei Leistungsträger und Führungsspieler wie Kane und Manuel Neuer.

Für den erneut an der Wade verletzten Kapitän stand Youngster Urbig im Tor. Der 22-Jährige machte seine Sache in seinem sechsten Champions-League-Spiel wieder tadellos. Einen Schuss von Nikola Krstovic parierte er sicher (26.). Die Bayern machten auch nach der Pause weiter: Jackson erhöhte nach einem Konter auf 4:0. Olise und der später vom Platz humpelnde Musiala legten nach. Dayot Upamecano traf den Pfosten.