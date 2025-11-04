Champions League Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris

"In der zweiten Halbzeit war es natürlich ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat man gesehen, wer die bessere Mannschaft war. Mit zehn Mann ist es nicht so leicht. Das war dann in der zweiten Halbzeit ein Kampf", sagte Kapitän Manuel Neuer bei Prime Video und ergänzte: "Wir machen das im Training oft genug, dass wir Überzahl gegen Unterzahl spielen, 10 gegen 8. Dann wollen wir richtig gut verteidigen. Das haben wir heute bewiesen, dass wir das können."