Kane hatte am vergangenen Samstag das Bundesliga-Topspiel (0:0) bei Bayer Leverkusen angeschlagen beendet. Einmal erwischte es ihn am Kiefer, zudem bekam der Engländer einen Schlag aufs Bein. Kane soll aber am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim Kampf um den Achtelfinaleinzug in der Allianz Arena dabei sein.