Champions League "Top Leistung": Bayern schlägt Club-Weltmeister dank Kane

Chancenwucher rächt sich nicht

Die schnelle Chelsea-Antwort auf das Münchner 2:0 sorgte für Spannung. Zur Pause wechselte Kompany den wackligen und gelb verwarnten Nationalverteidiger Jonathan Tah aus. Kurz danach musste Josip Stanisic verletzt raus. Das Offensivspiel tangierte das nicht, der Ball lief weiter flüssig durch die Münchner Reihen.

Es gab nur ein Problem - das fehlende 3:1. Kane scheiterte freigespielt von Konrad Laimer an Torwart Robert Sanchez. Und Olise schoss den spanischen Torwart nach wunderbarer Vorarbeit von Kane freistehend an (60.). Der Chancenwucher rächte sich aber nicht, weil Kane kurz darauf wieder nach einer unfreiwilligen Vorlage von Chelseas Malo Gusto im Strafraum eiskalt zuschlug.