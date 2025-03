Noch nie Drei-Tore-Vorsprung verspielt

Die Münchner gehen nach dem 3:0-Erfolg vor einer knappen Woche in der Allianz Arena mit besten Viertelfinal-Aussichten in das Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in Leverkusen. Nach einem Hinspiel-Sieg qualifizierte sich der FC Bayern in den letzten 14 K.o.-Duellen in der Champions League immer für die nächste Runde. Zudem gab der deutsche Serienmeister im Europapokal in 27 Fällen nie einen Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel aus der Hand.