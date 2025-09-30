Champions League "Hochseriös": Bayern mit King Kane auf Zypern in Torlaune

Kane früh vom Feld
Und schließlich ermöglichte Olise dem vom FC Chelsea ausgeliehenen Jackson den so sehnsüchtig erwarteten Premieren-Treffer im Münchner Trikot. Der 24 Jahre alte Senegalese war bei seinem Startelf-Debüt in der Königsklasse schon deutlich besser eingebunden in das Bayern-Spiel als in den ersten Wochen.
Auch nach der Pause erledigte Kompanys Gute-Laune-Truppe ihren Job weiter seriös, auch wenn die Effektivität und Zielstrebigkeit deutlich abflaute. Kane glänzte freilich weiter als Spielmacher, der die Bälle klug verteilte.
Kompany konnte im Wissen um das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt mehrere kräfteschonende Wechsel vornehmen. Auch Kane durfte sich schon nach 64 Minuten ausruhen für das Wochenende.