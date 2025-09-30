Champions League "Hochseriös": Bayern mit King Kane auf Zypern in Torlaune

"Er macht es schon gut. Er knipst schon gut was weg. Er hilft uns sehr, wenn er jedes Spiel zwei, drei Tore macht", sagte Joshua Kimmich im Anschluss bei Prime Video über den Doppeltorschützen. Der deutsche Meister hatte an einem herrlich milden Spätsommerabend souverän seine Pflicht erfüllt und seine perfekte Bilanz in dieser Spielzeit gewahrt. Nach Abpfiff ging es zu den rund 1.000 mitgereisten Auswärtsfans, die sichtlich zufrieden waren.