Champions League Bayern jubeln dank Musialas Comeback-Tor und Joker Kane

Jackson als Kane-Ersatz blass

Die umgestellte Bayern-Elf arbeitete sich in die Partie. Zunächst war aber ein Freistoß von Tom Bischof, der die Latten-Oberkante touchierte, das höchste der Gefühle (6.). Die PSV mit dem früheren Bayern-Talent Paul Wanner, blieb die aktivere Mannschaft mit der Mehrzahl an Möglichkeiten. Urbig musste sich bis zur Pause immer wieder strecken, um das 0:0 zur Halbzeit festzuhalten.

Ohne Michael Olise und Kane fand die Bayern-Offensive im ersten Durchgang dagegen kaum statt. Jackson wirkte wie ein Fremdkörper in der Spitze. Auch nach dem Wechsel war Eindhoven weiter tonangebend.

Eindhoven wirkte zunehmend verkrampft. Anders dagegen insbesondere Musiala, der mit seiner bekannten Leichtfüßigkeit immer wieder Lücken suchte und nach einer knappen Stunde nach Zuspiel von Lennart Karl auch fand.

Kurz darauf verblüffte Kompany erneut mit gleich vier Wechseln. Neben Jackson hatte auch Musiala genug geleistet. Unter anderem Kane durfte jetzt mitwirken. Statt noch mehr Offensivpower der Bayern kam Eindhoven nun noch einmal auf und belohnte sich für eine insgesamt engagierte Leistung mit dem Ausgleich.