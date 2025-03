Champions League Bayern-Frauen vor CL-Rückspiel in Lyon: "Noch alles drin"

München (dpa/lby) - Trotz des 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon glauben die Fußballerinnen des FC Bayern an ein Weiterkommen in der Champions League. Der deutsche Meister benötigt dafür am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im zweiten Duell mit dem Rekordsieger der Königsklasse eine Glanzleistung. "Wenn wir ein frühes Tor schießen, ist noch alles drin", sagte Nationalspielerin Alara Sehitler und unterstrich: "Ich glaube, wir haben alle Bock und glauben daran, dass wir es noch drehen können."