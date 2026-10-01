Lissabon/München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern freuen sich nach dem 3:0 (0:0) bei Benfica Lissabon nicht nur über die drei Punkte in der Champions League. Der erst spät herausgeschossene Sieg in Portugal soll für München ein Beleg dafür sein, in der Königsklasse auch in komplizierten Partien nicht die Ruhe zu verlieren. "Das war eine sehr reife Vorstellung unseres Teams", lobte Trainer Jose Barcala. Kapitänin Glodis Viggosdottir sagte: "Ich bin super stolz darauf, wie wir es schafften, in das Spiel hineinzuwachsen."