München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Champions League ihre Tabellenführung gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus gewann mit 2:0 (1:0) bei Juventus Turin. Nationalspielerin Linda Dallmann sorgte in der 17. Minute für die Führung, ehe Pernille Harder (73.) den Endstand markierte. In der Tabelle der Gruppe C führt Bayern mit sechs Punkten.