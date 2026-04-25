Champions League: Bayern-Frauen empfangen Barça in Königsklassen-Halbfinale

Der deutsche Serienmeister ist zuversichtlich, aus dem Debakel im Oktober gelernt zu haben. Für das wichtigste Spiel der bisherigen Saison ziehen die Münchnerinnen in die Allianz Arena ihrer männlichen Kollegen, für die bis zum Vortag der Partie rund 26.000 Tickets verkauft worden sind. Das Rückspiel findet am Sonntag in einer Woche in Barcelona statt.