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  4. Bayern-Frauen empfangen Barça in Königsklassen-Halbfinale

Champions League Bayern-Frauen empfangen Barça in Königsklassen-Halbfinale

Die Bayern-Fußballerinnen wollen ins Finale der Champions League. Den ersten Schritt müssen sie in der Allianz Arena machen. Die Gegnerinnen sind allerdings klar favorisiert.

Champions League: Bayern-Frauen empfangen Barça in Königsklassen-Halbfinale
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Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn im Abschlusstraining zum Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona. Foto: Sven Hoppe/dpa

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen im Halbfinale der Champions League vor der derzeit größtmöglichen Herausforderung. Im Hinspiel empfangen die deutschen Meisterinnen heute (18.15 Uhr/ZDF/Disney+) in der Allianz Arena den Titelfavoriten FC Barcelona. Nach einer 1:7-Abreibung in der Ligaphase wollen die Münchnerinnen dem Team um Stars wie Aitana Bonmatí und Alexia Putellas diesmal Paroli bieten.

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Der deutsche Serienmeister ist zuversichtlich, aus dem Debakel im Oktober gelernt zu haben. Für das wichtigste Spiel der bisherigen Saison ziehen die Münchnerinnen in die Allianz Arena ihrer männlichen Kollegen, für die bis zum Vortag der Partie rund 26.000 Tickets verkauft worden sind. Das Rückspiel findet am Sonntag in einer Woche in Barcelona statt.