München - Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen im Halbfinale der Champions League vor der derzeit größtmöglichen Herausforderung. Im Hinspiel empfangen die deutschen Meisterinnen heute (18.15 Uhr/ZDF/Disney+) in der Allianz Arena den Titelfavoriten FC Barcelona. Nach einer 1:7-Abreibung in der Ligaphase wollen die Münchnerinnen dem Team um Stars wie Aitana Bonmatí und Alexia Putellas diesmal Paroli bieten.
Champions League Bayern-Frauen empfangen Barça in Königsklassen-Halbfinale
dpa 25.04.2026 - 03:30 Uhr