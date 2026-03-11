Champions League Bayern feiern Olise und ein "Statement" - Neue Torwartsorgen

"Das zeichnet aus meiner Sicht eine echte Spitzenmannschaft aus", sagte Dreesen, bevor er sich Casoncelli mit Speck und Salbei oder Safranrisotto schmecken lassen konnte. Dank Kompany könne die Mannschaft gar nicht "Larifari" spielen und werde auch das Rückspiel ernst nehmen, sagte er.

Gelbe Karten für Kimmich und Olise - ein Nachspiel?

Dass Kimmich und Olise nicht nur im Rückspiel fehlen, sondern es ein Nachspiel gibt, befürchteten die Münchner nicht. Reals Kapitän Sergio Ramos war einst für zwei Partien gesperrt worden, weil er im Achtelfinal-Hinspiel eine Gelbe Karte provoziert hatte. "Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte", sagte Kimmich.

Kompany muss erstmal für Bundesliga-Duell am Samstag mit Bayer Leverkusen die nächste Umstellung im Tor vornehmen. Neuer fehlt wegen eines Muskelfaserrisses, Vertreter Urbig mit einer Gehirnerschütterung. Das bringt Sven Ulreich zurück. Der 37-Jährige stand letztmals im September 2024 im Bundesliga-Tor. Bitter ist die nächste Pause für den Kanadier Davies im WM-Jahr. Nach einem Kreuzbandriss aus dem März 2025 fiel er neun Monate es, jetzt ereilte ihn die zweite Muskelverletzung.