Champions League Bayern brauchen wieder eine magische Nacht in San Siro

Der 35-Jährige wird alles daran setzen, dass sein 163. Königsklassen-Einsatz, mit dem er am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit Weltstar Lionel Messi auf Platz drei gleichziehen würde, nicht sein letzter ist. Zwei weitere im Halbfinale und ein krönender im Finale am 31. Mai in der Allianz Arena sollen noch folgen.