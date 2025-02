Samstag Meister-Matchball?

"Offensichtlich habt ihr es eilig, damit wir dann auch rechtzeitig wieder in eine Ruhephase kommen vor dem schweren Spiel am Samstag. Wenn ich Vincent in seine Augen schaue, dann hat er mir gerade recht gegeben", sagte Dreesen nach dem Hinspiel-Erfolg in den Playoffs. Dieser bietet im Rückspiel am kommenden Dienstag in München beste Chancen auf den Achtfinaleinzug.