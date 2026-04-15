Champions League Bayern beenden den Real-Fluch nach Neuers Mega-Patzer

Auch den erneuten Rückstand schüttelten die Münchner ab. Dayot Upamecano, der häufig Vini Junior stoppen konnte, tauchte plötzlich vorne auf, bediente Kane. Und der Engländer bewies sein Torjäger-Gen, traf eiskalt ins rechte Eck. Es war das 50. Tor von Kane in seinem 42. Pflichtspiel der Saison.

Königlicher Champions-League-Mythos

Ein Durchpusten, eine Spielberuhigung gab es aber nicht in dieser ersten Hälfte. Vini Jr. zirkelte den Ball an die Oberkante der Latte (41.). Und keine 60 Sekunden später bediente der Brasilianer Mbappé, der im Strafraum unbedrängt sein 15. Champions-League-Tor der Saison erzielen konnte. Und dann war Pause.

Abkühlen, sammeln, neu ausrichten. Zu diesem Zeitpunkt standen die Zeichen auf Verlängerung. Die Bayern wollten das 3:3 erzwingen - und Real lauerte auf den entscheidenden Moment, den Konter, die große Offensivaktion. Neuer zahlte ein wenig zurück an sein Team, als er einen Schuss von Mbappé mit einem Reflex mit der rechten Hand entschärfte (55.). Der Champions-League-Mythos, den Real ausstrahlt, er war im Stadion allgegenwärtig.

Nach einer Stunde kam Jamal Musiala für den blass gebliebenen Serge Gnabry. Und der 23-Jährige hatte in seinem 50. Champions League-Spiel gleich eine große Szene. Der Nationalspieler bediente Díaz perfekt, doch der Flügelstürmer verstolperte die Großchance zum 3:3 hektisch im Strafraum. Kurz vor dem Abpfiff machte es der Stürmer dann besser und erlöste den FC Bayern, ehe Olise noch traf.