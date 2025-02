Champions League Bayern als Glasgow-Sieger zum Gipfel - "Gut für den Spirit"

Beim Appetitmacher für das Achtelfinale ragte im stimmungsvollen Celtic Park Abwehrchef Upamecano heraus. Der Franzose freute sich über den Sieg in einem "schweren Spiel in einem tollen Stadion". Dass ausgerechnet der oft kritisierte Innenverteidiger zum besten Mann auf dem Platz gekürt wurde, freute Chefs und Kollegen. "Upa ist für mich ein herausragender Innenverteidiger und das hat er heute gezeigt. Und wenn ein Abwehrspieler Man of the Match wird, dann hat das noch mal besondere Bedeutung, weil es in der Regel nicht passiert", sagte Eberl.