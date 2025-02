München - Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid. Das sind die Gegner-Optionen für den FC Bayern München für das Achtelfinale in der Champions League. Am Freitag im UEFA-Hauptquartier in Nyon um 12.00 Uhr wird die nächste K.o.-Runde der Königsklasse ausgelost. Dann erfährt der deutsche Fußball-Rekordmeister auch schon maßgebliche Details für den angestrebten weiteren Weg zum Finale dahoam am 31. Mai in der Allianz Arena.