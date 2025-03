Der Gedanke an ein "Finale dahoam" werde in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany Extrakräfte freisetzen, prognostizierte der 52-Jährige. "Ich glaube an ein Endspiel in München mit dem FC Bayern. Bayern gegen Liverpool wäre mein Wunsch - und noch einmal unterliegen sie einem englischen Club nicht", versicherte Babbel. 2012 hatten die Bayern in München ein dramatisches Endspiel im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren.