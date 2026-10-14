Linz - Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in einem wilden Champions-League-Spiel einen klaren Sieg eingefahren. Mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler in der Startelf gewannen die Reds beim Königsklassen-Neuling Linzer ASK mit 6:3 (3:0). Überragender Akteur war Liverpools Neuzugang Bradley Barcola (24. Minute/37./66.), dem drei Treffer gelangen - einen davon hatte Wirtz aufgelegt. Die weiteren Tore für die Engländer markierten Ronald Araujo (22.), Jeremie Frimpong (51.) und Lewis Koumas (72.). Die Treffer für den österreichischen Meister erzielten Robert Ljubicic (63.) und Florian Flecker (74./78).