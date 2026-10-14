Champions League Arsenals Arteta widmet Sieg gestorbenem Ehrenpräsidenten

"Ich hatte das Privileg und die Ehre, ihn kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen und von ihm zu lernen. Es gibt Menschen in Fußballclubs, die eine Funktion erfüllen, und andere, die eine Identität schaffen, Werte und eine Vision für die Zukunft des Clubs entwickeln. Kens Vermächtnis wird für immer weiterleben", sagte der Coach des englischen Fußballmeisters nach der Partie.