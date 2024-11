Nächste Heimaufgabe diese Woche

In dieser Woche ist der FC Bayern in der reformierten Champions League erst einmal am Mittwoch (21.00 Uhr /DAZN) gegen Benfica Lissabon in einem Heimspiel gefordert. Nach den Niederlagen gegen Aston Villa (0:1) und dem FC Barcelona (1:4) stehen die Münchner unter Druck. Im zweiten Heimspiel dieser Königsklassen-Saison soll nach dem 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt nun gegen das portugiesische Team des früheren Heidenheimers Jan-Niklas Beste der zweite Sieg her.