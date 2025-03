Kompany kann in diesem so wichtigen Kräftemessen wieder mit Joshua Kimmich planen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte zuletzt in der Bundesliga gegen Stuttgart wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel gefehlt. Kompany zeigte sich aber sicher, dass der Mittelfeldspieler in so einem wichtigen Spiel "bei 100 Prozent" sein werde. Bei Leverkusen ist Abwehrspieler Edmond Tapsoba vor der Partie ins Training zurückgekehrt, Robert Andrich fehlt dagegen wegen einer Grippe.