Champions-League-Achtelfinale Bayerns mächtiges Statement und Kimmichs Zukunfts-Ansage

Neuer fällt aus, Urbigs Premiere

Er lobte vielmehr die sehr ehrlichen Gespräche mit den Verhandlern um Eberl, der um ihn kämpfe. Der Rekordmeister wollte Kimmichs Entscheidung früher haben. "Das ist auch legitim", sagte der Profi: "Der Verein wollte gerne jetzt vor den beiden Spielen eine Entscheidung haben." Die gab es nicht - und die Reaktion des Aufsichtsrates war das zurückgezogene Angebot.

Jetzt könnte die Kimmich-Entscheidung noch vor dem Rückspiel fallen. Ein Handicap ist für die Münchner dann der Ausfall von Manuel Neuer, der sich in seinem 150. Königsklassen-Spiel beim Torjubel einen Faserriss in der rechten Wade zuzog und vorerst ausfällt. Für Neuer kam der 21-jährige Jonas Urbig zu seinem Bayern-Debüt. Den Kaltstart meisterte der Youngster ordentlich. "Jonas hat einen guten Job gemacht", lobte Kane den Winterzugang vom 1. FC Köln.

"Harry will einfach Titel gewinnen"

Keiner im weißen Bayern-Trikot fiel diesmal ab. Und besonders Kane ging voran. Der 100-Millionen-Mann ist in seinem zweiten Bayern-Jahr erkennbar auf einer Mission. "Ich bin nicht nur ein Torjäger", betonte er. Kane mutiert zum Vorarbeiter, der trifft und trifft, aber auch antreibt, abwehrt und rennt wie nie zuvor. "In Stuttgart bin ich zuletzt mehr gerannt als jemals in meiner Karriere."

Die Erklärung lieferte Sportvorstand Eberl. "Harry will einfach Titel gewinnen. Er hat schon Großartiges geleistet in seiner Karriere, wahrscheinlich hat er schon über 300 Tore gemacht. Aber er hat noch nie einen Titel geholt. Das merkst du bei ihm. Er opfert sich auf für die Mannschaft. Er ist eine der Führungsfiguren in der Kabine." Zwei Titel - Meisterschaft und Henkelpott im Finale dahoam - sind für Kane und die Bayern noch möglich nach dem Pokal-Aus gegen Leverkusen.