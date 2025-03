Der Fehlgriff mit Mukiele

So einiges ging bei seinen wie eingeschüchtert auftretenden Spielern nicht auf. Unter anderem auch sein eigenes Festhalten am schwachen Verteidiger Nordi Mukiele, der in der 62. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog und so die Niederlage von Bayer besiegelte. Auch beim ersten Tor von Harry Kane patzte Mukiele. "Wir müssen zurückkommen", sagte Alonso trotzig. "Es ist nicht vorbei, bis es nicht vorbei ist."