Champions-League-Achtelfinale 3:0 dahoam: Bayern-Machtdemonstration gegen Bayer

Kane führte die scharf und aggressiv auftretenden Bayern in der 9. Minute mit einem platzierten Kopfball auf die Siegerstraße. Ein grober Patzer von Bayer-Torwart Matej Kovar ermöglichte Musiala Tor Nummer zwei (54.). Kane erhöhte in der 75. Minute mit seinem neuen Saisontreffer in der Königsklasse vom Elfmeterpunkt auf 3:0. Da waren die Gäste in der Allianz Arena nach der Gelb-Roten Karte für Nordi Mukiele (62.) im vierten Saisonduell mit den Bayern in Unterzahl.