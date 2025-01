Ulreich gesperrt, Peretz verletzt

Ein Einsatz des 38 Jahre alten Torhüters am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wäre für den deutschen Fußball-Rekordmeister auch deshalb besonders wichtig, weil Vertreter Sven Ulreich rot-gesperrt fehlt und Daniel Peretz als weiterer Ersatzmann nach einer Nierenquetschung ausfällt. Neuzugang Jonas Urbig vom 1. FC Köln, der am Vormittag erstmals an der Säbener Straße trainierte, ist für den achten Spieltag der reformierten Vorrunde noch nicht spielberechtigt.