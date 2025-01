Roth - André Schürrle will sich in diesem Jahr einer der härtesten Herausforderungen im Sport stellen. Der Fußball-Weltmeister, der im Sommer 2020 mit nur 28 seine Profi-Karriere beendet hatte, geht beim Triathlon-Klassiker in Roth an den Start. Das heißt: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon über 42,2 Kilometer.