Die Stadt Brotterode-Trusetal ist seit dem letzten Septemberfreitag 2025 um einen Baum reicher. Bürgermeister Kay Goßmann hat gemeinsam mit Förster Lutz Klingler und Forstmann Christoph Weisheit am Gelbrunnenteich eine Säulenhainbuche in die Erde gebracht. Das Stadtoberhaupt hat somit die Aufgabe aus der „Pflanzchallenge“ erfüllt. Die funktioniert ähnlich wie ein Kettenbrief. Man bekommt eine Aufgabe, hat die innerhalb von 48 Stunden zu lösen – oder zu löhnen. „Ich hätte ein Fass Bier beim nächsten Volksfest ausgeben müssen“, sagt das Stadtoberhaupt, der jetzt wiederum drei Nachfolger gefunden hat, die ebenfalls Bäume pflanzen müssen. Unmittelbarer Vorgänger und Spiritus Rector war der Schmalkalder Bürgermeister Thomas Kaminski. Der hatte seine Kollegen Markus Böttcher (Steinbach-Hallenberg), Ronny Römhild (Breitungen) und eben Goßmann nominiert.