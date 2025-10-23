Eine Urkunde und Blumen für Anja Möller: Der stellvertretende Floh-Seligenthaler Bürgermeister Florian Hellenbach (FDP) hat die Newcomerin in der Kommunalpolitik am Mittwochabend auf die Gesetze verpflichtet. Möller zieht für Birgit Bernschneider in das Dorfparlament ein und wird die siebenköpfige CDU-Fraktion wieder komplettieren. Ihre Vorgängerin Birgit Bernschneider hatte das Mandat zurückgegeben. Die Juristin im Ruhestand arbeitet jetzt als Teilbeschäftigte im Standesamt der Gemeinde und musste deswegen ausscheiden. Ihre Nachfolgerin wird fortan Mitglied im Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Umwelt. Außerdem ist sie Stellvertreterin von Andreas Trautvetter im Haupt- und Finanzausschuss. Der Gemeinderat von Floh-Seligenthal hat 20 Mitglieder, drei von ihnen sind Frauen.