In den vergangenen Tagen kam es zu wiederholten Angriffen auf die CDU-Geschäftsstelle in Bad Salzungen, in der auch die Wahlkreisbüros des Bundestagsabgeordneten Christian Hirte und des Landtagsabgeordneten Martin Henkel untergebracht sind. Zunächst wurden mehrfach Eier gegen die Fensterfront geworfen – gezielt auf Plakate der Abgeordneten. Am vergangenen Wochenende wurde zudem das CDU-Logo durchgestrichen und mit einem Hakenkreuz übermalt – „ein Vorgehen, das typischerweise aus linksextremistischen Aktionsmustern bekannt ist und auf eine politische Motivation schließen lässt“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU.