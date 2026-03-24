Der ehemalige Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete Michael Heym und der Ex-CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen wollen auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit einem AfD-Politiker für eine Zusammenarbeit von Union und AfD werben. Unter dem Motto „Freiheit für Deutschland, die (Brand-)Mauer muss weg“ diskutieren die beiden befreundeten Politiker mit dem früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann am 18. April im Ringberg-Hotel in Suhl.