CDU und CSU Länder-Unionsfraktionschefs kritisieren Warkens Pflegereform

Vogt: Sozialbeiträge dürfen nicht davonlaufen

"Die Sozialbeiträge dürfen den Menschen und Betrieben nicht weiter davonlaufen. Jeder zusätzliche Beitragspunkt ist eine Strafsteuer auf Arbeit und Leistung. Wer Deutschland wieder wettbewerbsfähiger und gerechter machen will, muss Arbeit entlasten", sagte Tobias Vogt, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Deshalb müssten versicherungsfremde Leistungen raus aus den Sozialkassen. "Die Krankenabsicherung von Bürgergeldempfängern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gehört in den Bundeshaushalt. Dort ist die Finanzierung breiter aufgestellt - über allgemeine Steuern auf Einkommen, Konsum, Gewinne und Kapitalerträge."