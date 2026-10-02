Eine klare Distanzierung seines CDU-Kreisverbandes von jeder Zusammenarbeit mit der AfD fordert der Sonneberger Enzo Bacigalupo in einem offenen Brief, der dieser Redaktion vorliegt. Anlass dafür war eine Abstimmung im Rat der sächsischen Kleinstadt Heidenau, bei der CDU-Mitglieder gemeinsam mit der AfD sich gegen die Verlegung von Stolpersteinen ausgesprochen hatten. Das Gedenken an jüdische und andere Opfer des Nationalsozialismus solle künftig nicht mehr in Gestalt ebenerdig verlegter Stolpersteine, sondern auf einer zentralen Gedenkstätte auf dem Friedhof erfolgen.