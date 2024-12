Ilmenau (dpa/th) - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat den ersten Namen eines Staatssekretärs in der neuen Landesregierung von CDU, BSW und SPD genannt. Als Staatssekretär im Bildungsministerium, das seit Freitag von Christian Tischner (CDU) geleitet wird, sei der promovierte Pädagoge Bernd Uwe Althaus aus dem Eichsfeld vorgesehen, sagte Voigt auf dem Landesparteitag seiner Partei in Ilmenau. Althaus ist derzeit Leiter des staatlichen Schulamtes in Nordthüringen.