Ilmenau (dpa/th) - Der langjährige Bundestagsabgeordnete Christian Hirte soll die Thüringer CDU in den Bundestagswahlkampf führen. Der 48-Jährige wurde auf einem Landesparteitag in Ilmenau als Spitzenkandidat einstimmig berufen, die Wahl der Landesliste der CDU soll am 8. Januar in Erfurt stattfinden.