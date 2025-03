Als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und dann in Thüringen habe Vogel es jeweils vermocht, einen wesentlichen Beitrag zur Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Land zu leisten. "Bernhard Vogel war im besten Sinne ihr Landesvater." Vogel habe damit auch auf einzigartige Weise an der Deutschen Einheit mitgebaut, betonte Steinmeier.