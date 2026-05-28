Man kann nicht sagen, dass Andreas Bühl die Latte niedrig hängen würde. Eher im Gegenteil. Es gehe, sagt der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion an diesem frühen Abend in Ilmenau, um nichts weniger als darum, mit den Menschen in Thüringen ins Gespräch zu kommen. In einen Dialog zu treten. Die Politiker sollten dabei eher weniger reden, sondern vor allem zuhören. „Wir wollen selbstkritisch auch reflektieren“, sagt Bühl für den dieser Termin freilich ein bisschen ein Heimspiel ist.