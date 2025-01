Erfurt (dpa/th) - Thüringens langjähriger Landwirtschaftsminister Volker Sklenar ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilten die Thüringer Staatskanzlei, der Landtag und die CDU-Faktion in Erfurt übereinstimmend mit. Sklenar, geboren am 6. November 1944 in Mittweida in Sachsen, war nach der Wiedervereinigung von 1990 bis 2009 Agrarminister im Freistaat. Von 1994 an gehörten zum Landwirtschaftsressort auch die Bereiche Umwelt- und Naturschutz.