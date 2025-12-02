﻿Der CDU-Ortsverband Ilmenau hat auf seiner Mitgliederversammlung kürzlich im Gasthaus „Zum Steinbruch“ in Gehren turnusgemäß seinen Vorstand gewählt und damit die personellen Weichen für die kommenden zwei Jahre gestellt, wie das Gremium selbst mitteilt. Der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl wurde an diesem Abend für weitere zwei Jahre in seinem Amt als Stadtverbandsvorsitzender einstimmig bestätigt. Unterstützt wird er hierbei von seinen gewählten Stellvertretern Mathias Steitz und Philipp Schiele sowie der Mitgliederbeauftragten Ines Hähnlein-Wolf. Der neu gewählte Vorstand wird komplettiert durch Lorenz Bock, Maria Franczyk, André Haueisen, Dr. Dieter Kuchorz, Sebastian Poppner und Stephan Rothweil, die sich als Beisitzer weiterhin engagieren und Verantwortung tragen.