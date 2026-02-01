Was bitteschön haben Wiesenblumen mit der CDU zu tun? Marco Bader, Vorsitzender des Stadtverbandes, löste das Rätsel auf. Zum Jahresauftakt haben die Zella-Mehliser CDU-ler und ihre Gäste eine Tüte mit entsprechenden Samen bekommen. Denn: „Wer etwas sät, der trägt auch Verantwortung. Wer eine Doktorarbeit vergibt, trägt Verantwortung. Der Bürger muss darauf bauen können, dass Regeln Bestand haben. Regeln können nicht beliebig revidiert werden“, verwies er, sozusagen durch die Blume, auf die Plagiatsvorwürfe zur Doktorarbeit von Ministerpräsident Mario Voigt.