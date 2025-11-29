CDU-Nachwuchsorganisation Geibert als Landesvorsitzender der Jungen Union bestätigt

Sondershausen (dpa/th) - Der Weimarer CDU-Landtagsabgeordnete Lennart Geibert ist in seinem Amt als Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) bestätigt worden. Auf einem Landestag der CDU-Nachwuchsorganisation in Sondershausen wurde der 28-Jährige mit 80 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt, wie ein JU-Sprecher mitteilte. Geibert ist Jurist und war bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr für die Christdemokraten in das Landesparlament eingezogen. Den Parteinachwuchs führt er seit zwei Jahren.