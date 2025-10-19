CDU-Klausurtagung: Wie stabil ist die Brandmauer der CDU zur AfD?

Der Koalitionspartner: "Das muss dringend gestoppt werden"

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil erwartet von der CDU-Führung, dass sie sich gegen solche Äußerungen wendet. "Ich erwarte von allen in der Union, die Verantwortung tragen, dass sie sehr deutlich machen: Mit der AfD gibt es keinerlei Form der Zusammenarbeit, weder im Bund noch in den Ländern", sagte der Vizekanzler der "Bild am Sonntag". "Diese Festlegung war für uns eine Eintrittsbedingung in die Bundesregierung."

Er habe zwar keine Zweifel daran, dass Kanzler Merz jede künftige Zusammenarbeit mit der AfD ablehne, sagte Klingbeil. "Aber ich nehme natürlich wahr, dass es andere in der CDU gibt, die versuchen, diese klare Abgrenzung aufzuweichen. Das muss dringend gestoppt werden."