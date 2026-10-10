Erfurt - Nach der Niederlagenserie bei den Landtagswahlen im September muss sich die CDU aus Sicht von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt darauf besinnen, wofür sie bei der Bundestagswahl gewählt wurde. Er erwarte von der Klausur des Parteipräsidiums am Sonntag mit Kanzler Friedrich Merz einen inhaltlichen Neustart. "Wir müssen darüber reden, wie für die Menschen das Leben wieder bezahlbar wird", sagte Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Heizen, Tanken und Einkaufen seien für viele Menschen zu teuer geworden. Das müsse sich ändern.