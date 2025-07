Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag kritisiert die Ergebnisse des jüngsten Koalitionsausschusses der Bundesregierung als unzureichend. Zwar sei mit der Übernahme von 6,5 Milliarden Euro an Übertragungsnetzentgelten und der Abschaffung der Gasspeicherumlage ein Schritt in die richtige Richtung getan worden, doch die dringend nötige Senkung der Stromsteuer für private Haushalte bleibe erneut aus und mit ihr eine spürbare Entlastung für Millionen Menschen. „Wer den wirtschaftlichen Aufbruch wirklich will, muss auch die Mitte der Gesellschaft entlasten – und zwar jetzt“, erklärte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl am Donnerstag in Erfurt. „Die Stromsteuer wäre der nächste logische Schritt gewesen. Dass sie nicht kommt, ist für viele ein herber Dämpfer.“