Stuttgart/Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ist auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart erneut in das Präsidium der Partei gewählt worden. Der 49-Jährige bedankte sich auf der Plattform X für das Vertrauen und die Wiederwahl in das Führungsgremium: "Das ist für mich eine große Ehre und ein klarer Auftrag: Politik zu machen, die verbindet, erklärt und handelt – klar in der Sache, respektvoll im Ton und nah bei den Menschen".